Wednesday, November 8

Wham!-Wake Me Up Before You Go-Go

Survivor-I Can’t Hold Back

Cyndi Lauper-All Through The Night

Duran Duran-Wild Boyz

Pointer Sisters-I’m So Excited

Don Henley-Boys Of Summer

Sheena Easton-Strut

Hall & Oates-Out Of Touch

David Bowie-Blue Jean