Wednesday, October 25

Ini Kamoze-Here Comes The Hotstepper

Pretenders-I’ll Stand By You

R.E.M.-What’s The Frequency, Kenneth?

Melissa Etheridge-I’m The Only One

Stone Temple Pilots-Interstate Love Song

Mazzy Star-Fade Into You

Four Seasons-December, 1963/Oh What A Night (1994 Remix)

Real McCoy-Another Night

Sheryl Crow-All I Wanna Do